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Red Bull Seifenkistenrennen

Red Bull Seifenkistenrennen - S10 E2

Red Bull TVStaffel 10Folge 2vom 28.08.2023
Red Bull Seifenkistenrennen - S10 E2

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Red Bull Seifenkistenrennen

Folge 2: Red Bull Seifenkistenrennen - S10 E2

44 Min.Folge vom 28.08.2023Ab 12

In San Marino stellt das Red Bull Seifenkistenrennen die Teams auf die Probe: Ein anspruchsvoller Kurs mit zahlreichen Hindernissen fordert Präzision, Mut und kreative Konstruktionen bis ins Ziel.

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