Red Bull Seifenkistenrennen - S10 E2Jetzt kostenlos streamen
Red Bull Seifenkistenrennen
Folge 2: Red Bull Seifenkistenrennen - S10 E2
44 Min.Folge vom 28.08.2023Ab 12
In San Marino stellt das Red Bull Seifenkistenrennen die Teams auf die Probe: Ein anspruchsvoller Kurs mit zahlreichen Hindernissen fordert Präzision, Mut und kreative Konstruktionen bis ins Ziel.
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Red Bull Seifenkistenrennen
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Fun- und Extremsport, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 6-8, Season 10: Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen