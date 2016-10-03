Red Bull Seifenkistenrennen
Folge 2: Cincinnati, USA
43 Min.Folge vom 03.10.2016Ab 12
Entschlossene Seifenkistenfahrer:innen enthüllen ihre verrückten Kreationen und treten gegen die kurvenreiche Rennstrecke von Cincinnati an.
Red Bull Seifenkistenrennen
Genre:Fun- und Extremsport, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen