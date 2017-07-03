Red Bull Seifenkistenrennen
Folge 2: Mumbai, Indien
45 Min.Folge vom 03.07.2017Ab 12
Tausende begeisterter Fans strömten nach Mumbai, Indien, um die mutigen Seifenkistenrennfahrer den ganzen Tag und die ganze Nacht über zu beobachten.
