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Red Bull Seifenkistenrennen

Red Bull Seifenkistenrennen - S4 E2

Red Bull TVStaffel 7Folge 2vom 03.07.2017
Red Bull Seifenkistenrennen - S4 E2

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Red Bull Seifenkistenrennen

Folge 2: Red Bull Seifenkistenrennen - S4 E2

45 Min.Folge vom 03.07.2017Ab 12

Tausende begeisterter Fans strömten nach Mumbai, Indien, um die mutigen Seifenkistenrennfahrer den ganzen Tag und die ganze Nacht über zu beobachten.

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