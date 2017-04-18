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Reel Rock

Rennen auf The Nose

Red Bull TVStaffel 1Folge 2vom 18.04.2017
Rennen auf The Nose

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Folge 2: Rennen auf The Nose

21 Min.Folge vom 18.04.2017Ab 12

Seit einem Jahrzehnt liefern sich Hans Florine und Dean Potter ein wildes Rennen um den Geschwindigkeitsrekord auf The Nose, einer über 900 Meter langen Route am El Capitan in Kalifornien. Beide gehen immer größere Risiken ein, um den Konkurrenten zu übertrumpfen.

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