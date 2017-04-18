Reel Rock
Folge 2: Rennen auf The Nose
21 Min.Folge vom 18.04.2017Ab 12
Seit einem Jahrzehnt liefern sich Hans Florine und Dean Potter ein wildes Rennen um den Geschwindigkeitsrekord auf The Nose, einer über 900 Meter langen Route am El Capitan in Kalifornien. Beide gehen immer größere Risiken ein, um den Konkurrenten zu übertrumpfen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reel Rock
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9, Season 11: Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen