Erster Aufstieg/Letzter Aufstieg - Part 1Jetzt kostenlos streamen
Reel Rock
Folge 7: Erster Aufstieg/Letzter Aufstieg - Part 1
20 Min.Folge vom 26.10.2021Ab 12
Hazel Findlay und Maddie Cope begeben sich in die felsigen Außengebiete der Mongolei, um nach noch nicht gekletterten Routen zu suchen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reel Rock
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sportklettern, Fun- und Extremsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen