Reel Rock S9 E7: Expedition am Mount Roraima - Teil #2Jetzt kostenlos streamen
Reel Rock
Folge 7: Reel Rock S9 E7: Expedition am Mount Roraima - Teil #2
21 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Anna Taylor muss die hC$rteste Passage bezwingen, um das Ziel des Teams - eine komplett freie Begehung - zu erreichen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reel Rock
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sportklettern, Fun- und Extremsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen