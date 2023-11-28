Adventure Doku: Solo durch den Red Rock CanyonJetzt kostenlos streamen
Reel Rock
Folge 9: Adventure Doku: Solo durch den Red Rock Canyon
21 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Alex Honnolds neueste Solo-Mission führt über knapp 56km, 7.315m Höhenunterschied und hunderte von Seillängen durch die schroffen Sandsteinwände des Red Rock Canyon in Nevada.
