Wie sich Flauschohr und Schwert trafenJetzt ohne Werbung streamen
Reincarnated as a Sword
Folge 1: Wie sich Flauschohr und Schwert trafen
25 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Nach seinem Tod wird ein Mann in einer anderen Welt als magisches Schwert wiedergeboren. Er trifft auf das Sklavenmädchen Fran, das er zu seiner Trägerin auserwählt und aus den Fängen ihrer Unterdrücker befreit. Gemeinsam stürzen sich die beiden in ein gefährliches Abenteuer ...
Alle Staffeln im Überblick
Reincarnated as a Sword
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH