Reincarnated as a Sword
1 StaffelAb 12
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Reincarnated as a Sword
Nach seinem Tod wird ein Mann in einer anderen Welt als magisches Schwert wiedergeboren. Er trifft auf das Sklavenmädchen Fran, das er zu seiner Trägerin auserwählt und aus den Fängen ihrer Unterdrücker befreit. Gemeinsam stürzen sich die beiden in ein gefährliches Abenteuer ...
Genre:Anime, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH
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