Der durchtriebene magische SchmiedJetzt ohne Werbung streamen
Reincarnated as a Sword
Folge 3: Der durchtriebene magische Schmied
24 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Fran und Meister sind auf der Suche nach einer prächtigen Rüstung für die frisch gebackene Abenteurerin. Der Zwerg Garrus, ein sehr begabter Schmied, hat Fran in der Gilde kämpfen sehen und bietet ihr seine Dienste an. Außerdem zeigt er großes Interesse am intelligenten Schwert des jungen Mädchens ...
Alle Staffeln im Überblick
Reincarnated as a Sword
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH