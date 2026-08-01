Der schreckliche Goblin-RaubzugJetzt ohne Werbung streamen
Reincarnated as a Sword
Folge 4: Der schreckliche Goblin-Raubzug
24 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Fran stellt sich allein einer Horde Goblins, um durch die Anstrengungen des Kampfes ihr Level zu steigern und stärker zu werden. Nach der Schlacht kehrt sie in die Stadt zurück und berichtet der Gilde von den Ereignissen. Gemeinsam planen die Abenteurer daraufhin, den Goblin-Dungeon zu stürmen.
Alle Staffeln im Überblick
Reincarnated as a Sword
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH