Ein unvergleichliches Dungeon-DebütJetzt ohne Werbung streamen
Reincarnated as a Sword
Folge 5: Ein unvergleichliches Dungeon-Debüt
24 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Die Abenteurer nehmen es im Dungeon mit zahlreichen Goblins auf. Fran und Meister pirschen voran und treffen auf den König und die Königin der Ungeheuer, die sie relativ schnell besiegen können. Doch der Dungeon führt noch weiter in die Tiefe ...
Alle Staffeln im Überblick
Reincarnated as a Sword
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH