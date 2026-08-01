Der nervtötende Vizekommandant des RitterordensJetzt ohne Werbung streamen
Reincarnated as a Sword
Folge 7: Der nervtötende Vizekommandant des Ritterordens
24 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Der Vizekommandant des Ritterordens hat ein Problem mit Fran. Da er über das einzigartige Talent verfügt, Lügen aufzuspüren, behauptet er, dass das junge Mädchen nicht die Wahrheit erzählt. Es stellt sich jedoch heraus, dass er seine Fähigkeit ständig missbraucht, um Bürger fälschlicherweise zu beschuldigen und sich selbst in ein besseres Licht zu rücken.
Alle Staffeln im Überblick
Reincarnated as a Sword
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH