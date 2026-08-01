Kampf mit dem ErzfeindJetzt ohne Werbung streamen
Reincarnated as a Sword
Folge 8: Kampf mit dem Erzfeind
24 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Fran erzählt Meister, dass die schwarzen Katzen im Laufe der Jahre systematisch von den blauen Katzen unterdrückt worden sind. Nun, da sie der blauen Katze Gyuran gegenübersteht, will sie Rache für ihr Volk nehmen ...
Alle Staffeln im Überblick
Reincarnated as a Sword
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH