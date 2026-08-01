Abenteurer von Rang A sind BestienJetzt ohne Werbung streamen
Reincarnated as a Sword
Folge 9: Abenteurer von Rang A sind Bestien
25 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Mehrere Abenteurergruppen versammeln sich, um einen Dungeon zu stürmen. Diese Mission dient als Prüfung, bei der die Teilnehmer im Rang aufsteigen können. Fran und Meister nehmen ebenfalls daran teil, was vor allem Krad, dem Anführer der Gruppe "Drachengebrüll", missfällt.
Alle Staffeln im Überblick
Reincarnated as a Sword
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH