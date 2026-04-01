Ayutthaya - die ehemalige KönigstadtJetzt kostenlos streamen
Reiseeuphorie: Roadtrip Thailand
Folge 4: Ayutthaya - die ehemalige Königstadt
15 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Die Stadt Ayutthaya, eine Stunde nördlich von Bangkok, begeistert uns mit ihren Tempeln. Das vergangene königliche Thailand wird sofort spürbar.
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Reiseeuphorie: Roadtrip Thailand
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Produktion:TH, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Reiseeuphorie GbR