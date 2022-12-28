Reno 911!
Folge 8: Der Heiratsantrag
21 Min.Folge vom 28.12.2022Ab 12
Der eher unbeliebte Freund von Clementine taucht ziemlich unerwartet auf dem Polizeipräsidium auf. Des Weiteren hat er eine ziemlich große Überraschung für Clementine geplant, denn er will ihr, vor all ihren Kollegen einen Heiratsantrag machen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reno 911!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central