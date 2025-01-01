Reportage
Folge 1: Mythos Route 66
29 Min.Ab 6
Sie ist die legendärste Straße der Welt: Die Route 66. Gebaut 1926, führt die 4000 km lange Straße von Chicago bis nach Santa Monica in Kalifornien. Einst pulsierende Hauptschlagader der USA, sind heute weite Teile nicht mehr befahrbar. Doch die berühmte Kultstraße steht wie keine andere für den American Way of Drive. Entlang des alten Highways lässt sich der Mythos Route 66 erleben.
Genre:Motorsport, Nachrichtenmagazin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MV International GmbH