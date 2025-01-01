Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Reportage

Mythos Route 66

Staffel 1Folge 1
Mythos Route 66

Mythos Route 66Jetzt kostenlos streamen

Reportage

Folge 1: Mythos Route 66

29 Min.Ab 6

Sie ist die legendärste Straße der Welt: Die Route 66. Gebaut 1926, führt die 4000 km lange Straße von Chicago bis nach Santa Monica in Kalifornien. Einst pulsierende Hauptschlagader der USA, sind heute weite Teile nicht mehr befahrbar. Doch die berühmte Kultstraße steht wie keine andere für den American Way of Drive. Entlang des alten Highways lässt sich der Mythos Route 66 erleben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Reportage
Reportage

Reportage

Alle 1 Staffeln und Folgen