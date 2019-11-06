Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Ein Luxusrestaurant wird zum FranchiseJetzt kostenlos streamen
Restaurants am Limit
Folge 1: Ein Luxusrestaurant wird zum Franchise
89 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Mit strenger Hand leitet Galt Burghardt im ostfriesischen Norden seine Lokale. "Küchen werden geführt wie militärische Einheiten. Deshalb heißt es auch Küchenbrigade." Der Koch arbeitet als Küchenchef und betreibt ein Restaurant selbstständig. Doch es gibt Probleme: Die Bausubstanz seines "Mediterrano" ist marode. Deshalb hat sich der temperamentvolle Ostfriese für ein neues Projekt entschieden. Aber auch hier läuft's nicht rund. Rechte: kabel eins
Genre:Dokusoap, Kochen
Altersfreigabe:
12