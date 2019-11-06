Zum Inhalt springenBarrierefrei
Restaurants am Limit

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Harte Realität - Die Gastronomen kämpfen mit Problemen

Folge 3: Harte Realität - Die Gastronomen kämpfen mit Problemen

87 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bei Familie Schilling dreht sich in ihrem Burger-Restaurant "Speicher No. 1" in Hoyerswerda das Personalkarussell weiter. Und trotz verkleinerter Mannschaft wollen die Schillings ein Großevent stemmen. Bei Galt Burghardt in Norden steht die Eröffnung seines neuen Restaurants, der "Funkenpuste" an. Aber am Eröffnungstag will nichts so richtig gelingen. Außerdem: Der Südtiroler Mario Pargger will sein "Little London" in München zum besten Steakhaus Deutschlands führen. Rechte: kabel eins

