Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Harte Realität - Die Gastronomen kämpfen mit Problemen
Restaurants am Limit
Folge 3: Harte Realität - Die Gastronomen kämpfen mit Problemen
87 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bei Familie Schilling dreht sich in ihrem Burger-Restaurant "Speicher No. 1" in Hoyerswerda das Personalkarussell weiter. Und trotz verkleinerter Mannschaft wollen die Schillings ein Großevent stemmen. Bei Galt Burghardt in Norden steht die Eröffnung seines neuen Restaurants, der "Funkenpuste" an. Aber am Eröffnungstag will nichts so richtig gelingen. Außerdem: Der Südtiroler Mario Pargger will sein "Little London" in München zum besten Steakhaus Deutschlands führen. Rechte: kabel eins
Genre:Dokusoap, Kochen
12