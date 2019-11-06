Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Restaurants am Limit

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Gastro-Neulinge und alte Hasen

Gastro-Neulinge und alte HasenJetzt kostenlos streamen

Restaurants am Limit

Folge 2: Gastro-Neulinge und alte Hasen

87 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Galt Burghardt schließt sein "Mediterrano", bezieht eine neue Immobilie und versucht hier mit neuem Team in der Küche den Neuanfang. Ugo Crocamo hat Sorgen mit seinem Franchise-Nehmer Kay Afriyie. Die bereits um zwei Wochen verschobene Eröffnung der "H'ugo's"-Filiale Hamburg gleicht am Tag des Openings noch immer einer Baustelle. Im "Speicher No1." bei den Schillings dreht sich das Personal-Roulette weiter. Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Restaurants am Limit
Kabel Eins

Restaurants am Limit

Alle 1 Staffeln und Folgen