Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Restaurants am Limit
Folge 2: Gastro-Neulinge und alte Hasen
87 Min.Ab 12
Galt Burghardt schließt sein "Mediterrano", bezieht eine neue Immobilie und versucht hier mit neuem Team in der Küche den Neuanfang. Ugo Crocamo hat Sorgen mit seinem Franchise-Nehmer Kay Afriyie. Die bereits um zwei Wochen verschobene Eröffnung der "H'ugo's"-Filiale Hamburg gleicht am Tag des Openings noch immer einer Baustelle. Im "Speicher No1." bei den Schillings dreht sich das Personal-Roulette weiter. Rechte: kabel eins
Genre:Dokusoap, Kochen
Altersfreigabe:
12