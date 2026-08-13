Revival
Folge 1: Don't Tell Dad
48 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 16
Die alleinerziehende Mutter und Polizistin Dana Cypress will ihrer Heimatstadt Wausau in Wisconsin den Rücken kehren. Doch dann ereignet sich in dem beschaulichen Ort ein übernatürliches Phänomen: Die Toten kehren ins Leben zurück. Die Stadt wird unter Quarantäne gestellt, und Dana geht weiterhin ihren Pflichten als Polizistin nach. Die Ermittlungen in einem scheinbar banalen Fall führen jedoch zu einem Zwischenfall, der persönliche Konsequenzen für sie nach sich zieht.
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Revival
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Thriller, Horror
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Dynamic Television LLC