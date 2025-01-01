Richter Alexander Hold
Folge 11: Anschlag von der Autobahn
45 Min.Ab 12
Paul Kessler hat bei einem Verkehrsunfall sein linkes Bein verloren. Er musste ausweichen, weil die Fahrbahn plötzlich in Flammen stand. Haben die Videospiel-Fanatiker Felix und Sascha dieses Feuer entfacht?
Weitere Folgen in Staffel 1
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1