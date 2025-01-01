Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Parkplatzkrieg

SAT.1Staffel 1Folge 8
Parkplatzkrieg

ParkplatzkriegJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 8: Parkplatzkrieg

45 Min.Ab 12

Die 24-jährige Krankenschwester Nicola Hoffmeister wird beschuldigt, den 38-jährigen Thorsten Michaelis auf dem Parkplatz eines Möbelhauses vorsätzlich angefahren und dabei gefährlich verletzt zu haben. Wurde Thorsten Michaelis Opfer eines erbitterten Parkplatzkrieges?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen