Richter Alexander Hold

Der abgebrochene Absatz

SAT.1Staffel 10Folge 1674
45 Min.Ab 12

Die 43-jährige Angeklagte Magda Krüger steckt in Geldnöten - und das, obwohl ihre Tochter Nina mit einem Ex-Fußballprofi und Millionär verlobt ist. Am Tag des Verbrechens soll Magda in der Villa, die Nina zusammen mit ihrem Verlobten bewohnt, geputzt haben. Hat sie dabei 5.000 Euro aus einer Schublade entwendet und ihren Schwiegersohn in spe niedergeschlagen, weil der sie beinahe dabei ertappt hätte?

