Richter Alexander Hold

Der Freund der Schwester

SAT.1Staffel 10Folge 1676
Der Freund der Schwester

Richter Alexander Hold

Folge 1676: Der Freund der Schwester

46 Min.Ab 12

Tarkan Yildirim soll der Mutter seiner Freundin Patrizia Voss 4.160 Euro gestohlen haben. Alle Indizien sprechen gegen ihn und auch die gesamte Familie Voss stellt sich gegen Tarkan. Besonders Patrizias Bruder Bastian ist von seiner Schuld überzeugt. Brauchte Tarkan das Geld, um Patrizia und andere Freundinnen reich zu beschenken?

