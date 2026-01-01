Richter Alexander Hold
Folge 1676: Der Freund der Schwester
46 Min.Ab 12
Tarkan Yildirim soll der Mutter seiner Freundin Patrizia Voss 4.160 Euro gestohlen haben. Alle Indizien sprechen gegen ihn und auch die gesamte Familie Voss stellt sich gegen Tarkan. Besonders Patrizias Bruder Bastian ist von seiner Schuld überzeugt. Brauchte Tarkan das Geld, um Patrizia und andere Freundinnen reich zu beschenken?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
