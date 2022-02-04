Richter Alexander Hold
Folge 1680: Im Ferienrausch
45 Min.Folge vom 04.02.2022Ab 12
In einer Jugendherberge kam es zu einer brutalen Tat unter Jugendlichen: Dem 13-jährigen Felix wurde nachts gewaltsam Wodka eingeflößt, woraufhin er eine starke Alkoholvergiftung erlitt. Wollte sich der Angeklagte an Felix rächen, weil dieser ihn mehrfach vor den anderen Jugendlichen bloßgestellt hatte? Oder wurde Felix aus Eifersucht angegriffen, weil er mit der umschwärmten Lena anbandelte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
