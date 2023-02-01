Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 10Folge 1681vom 01.02.2023
Folge 1681: Geliebter Schwager

45 Min.Folge vom 01.02.2023Ab 12

Der vorbestrafte Angeklagte Andreas Zacharias und seine Freundin Jessica Nikl haben gemeinsam eine Villa ausgeraubt, um sich ein Leben im Ausland leisten zu können. Neun Wochen später hatte Jessica ein Messer in der Brust stecken. Was ist in diesen zwei Monaten passiert? Wollte Jessica ihr Gewissen erleichtern und gestehen? Und hat der Angeklagte versucht dies zu verhindern?

