Richter Alexander Hold
Folge 1690: Undankbares Pflegekind
46 Min.Folge vom 28.01.2022Ab 12
Pauline ist angeklagt, weil sie aus dem Schulsekretariat eine Kasse mit 1.200 Euro gestohlen haben soll. Die Sekretärin hat Pauline angeblich bei dem Diebstahl überrascht, konnte sie aber nicht an ihrer Flucht hindern. Pauline bestreitet die Tat vehement.
