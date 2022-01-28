Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Undankbares Pflegekind

SAT.1Staffel 10Folge 1690vom 28.01.2022
Undankbares Pflegekind

Richter Alexander Hold

Folge 1690: Undankbares Pflegekind

46 Min.Folge vom 28.01.2022Ab 12

Pauline ist angeklagt, weil sie aus dem Schulsekretariat eine Kasse mit 1.200 Euro gestohlen haben soll. Die Sekretärin hat Pauline angeblich bei dem Diebstahl überrascht, konnte sie aber nicht an ihrer Flucht hindern. Pauline bestreitet die Tat vehement.

