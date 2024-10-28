Gabriels zweite Chance Jetzt ohne Werbung streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1691: Gabriels zweite Chance
45 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12
Die 16-jährige Melina steht zwischen den Fronten: Ihre Pflegeeltern Claudia und Stefan haben sie liebevoll aufgenommen, nachdem Melinas leibliche Mutter Gabriele für vier Jahre ins Gefängnis musste. Doch kaum ist diese wieder auf freiem Fuß, will sie ihre Tochter zurückerobern. Hat sie das Fotogeschäft von Melinas Pflegeeltern ausgeraubt, um ihrer Tochter etwas bieten zu können? Oder haben die Pflegeeltern den Einbruch inszeniert?
