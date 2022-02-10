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Richter Alexander Hold

Bedürftige Nachbarin

SAT.1Staffel 10Folge 1693vom 10.02.2022
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Folge 1693: Bedürftige Nachbarin

46 Min.Folge vom 10.02.2022Ab 12

Florian soll unsterblich in seine Lehrerin Bianca Peters verliebt sein und behauptet haben, dass er auch schon mit ihr geschlafen hat. Um diese Affäre vor seinen Mitschülern beweisen zu können, soll er bei Bianca eingebrochen sein, um Dessous von ihr zu stehlen. Bianca ist allerdings davon überzeugt, dass ihre vermeintlich pflegebedürftige Nachbarin Edith hinter der Tat steckt.

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