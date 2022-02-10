Bedürftige NachbarinJetzt ohne Werbung streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1693: Bedürftige Nachbarin
46 Min.Folge vom 10.02.2022Ab 12
Florian soll unsterblich in seine Lehrerin Bianca Peters verliebt sein und behauptet haben, dass er auch schon mit ihr geschlafen hat. Um diese Affäre vor seinen Mitschülern beweisen zu können, soll er bei Bianca eingebrochen sein, um Dessous von ihr zu stehlen. Bianca ist allerdings davon überzeugt, dass ihre vermeintlich pflegebedürftige Nachbarin Edith hinter der Tat steckt.
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: SAT.1 & © Season 8-11: Sat.1 & © Season 7: Sat.1 Gold