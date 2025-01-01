Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Zwischen Liebe und Angst

SAT.1Staffel 10Folge 1699
Zwischen Liebe und Angst

Richter Alexander Hold

Folge 1699: Zwischen Liebe und Angst

46 Min.Ab 12

Der Angeklagte Marco soll seiner Freundin Sophie ihre Halskette und ihr Armband heruntergerissen und sie dann in einen Brunnen gestoßen haben. Marcos Mutter sieht die Sache anders und glaubt, dass die 15-jährige Sophie betrunken war und deswegen in den Brunnen gestürzt ist. Hat der Angeklagte Sophie vorgemacht, in sie verliebt zu sein, nur um sie bestehlen zu können? Oder ist er das Opfer einer Hasskampagne, weil seine Nachbarn ihn und seine Mutter für asozial halten?

