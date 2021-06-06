Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1701vom 06.06.2021
Folge 1701: Nadines Vaterkomplex

46 Min.Folge vom 06.06.2021Ab 12

Der verheiratete Sascha Herzing soll seine schwangere Freundin Nadine in ihrer Badewanne ertränkt haben. Nadine wollte ihre Affäre angeblich auffliegen lassen. Sascha hatte Angst, dass sich dann seine sehr wohlhabende Frau von ihm trennen und er seinen gewohnten Luxus verlieren würde. Hatte der Angeklagte tatsächlich eine Affäre mit dem schwangeren Mädchen? Oder war er gar nicht der Vater des ungeborenen Kindes?

SAT.1
