Folge 1703: Disco im Kellerschrank
46 Min.Folge vom 25.06.2021Ab 12
Der elfjährige Heiko ist ein echter Satansbraten. Er hat auf Leanders Geburtstagsparty rücksichtslos andere Kinder bespuckt, randaliert und Leanders Geschenke kaputtgemacht. Der Kindernachmittag endete damit, dass Heiko in einen Schrank eingesperrt wurde, der dann umgestoßen wurde, sodass er sich nicht mehr daraus befreien konnte. Wurde Heiko von Leanders großer Schwester auf diese unkonventionelle Art für sein Verhalten bestraft?
