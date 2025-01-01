Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die Dessousparty

SAT.1Staffel 10Folge 1704
Die Dessousparty

Richter Alexander Hold

Folge 1704: Die Dessousparty

45 Min.Ab 12

Der Angeklagte möchte, dass sich seine Freundin Nicole nur auf ihre Rolle als Mutter und Hausfrau beschränkt. Nicole zieht es allerdings in die Stadt, wo sie sich mit Hilfe einer Freundin selbstständig machen wollte, indem sie exklusive Unterwäsche verkauft. Nach einer Verkaufsparty werden jedoch Dessous im Wert von 9000 Euro entwendet. Hat ihr Freund die Unterwäsche gestohlen, um das Geschäft zu ruinieren und seine Freundin und den gemeinsamen Sohn zurück ins Dorf zu bringen?

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

