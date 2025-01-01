Richter Alexander Hold
Folge 1707: Der Loverboy
46 Min.Ab 12
Margarete hat ihre heroinsüchtige Tochter Line in einem Rohbau eingesperrt, weil sie mit ihr auf eigene Faust einen kalten Entzug durchführen wollte. Nach wenigen Tagen wurde das 16-jährige Mädchen tot aufgefunden. Hat Margarethe ihre Tochter mit einem Schal erdrosselt, weil sie sie an der Flucht hindern wollte?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1