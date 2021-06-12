Richter Alexander Hold
Folge 1708: Arzt ohne Gewissen
45 Min.Folge vom 12.06.2021Ab 12
Die alleinerziehende Angeklagte Ioana Popa brachte ihren fiebrigen siebenjährigen Sohn zu Dr. Hendrik Sengenfeld, um ihn untersuchen zu lassen. Der vielbeschäftigte HNO-Arzt arbeitete die Fälle der Kassenpatienten allerdings in kürzester Zeit ab und stellte offenbar sogar eine Fehldiagnose. Denn wenig später landete der Junge mit einer schweren Lungenentzündung auf der Intensivstation. Am nächsten Tag wurde Dr. Sengenfeld angegriffen und schwer verletzt.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
Copyrights:© SAT.1