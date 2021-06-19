Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Schwiegervater muss weg

SAT.1Staffel 10Folge 1713vom 19.06.2021
Schwiegervater muss weg

Schwiegervater muss wegJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1713: Schwiegervater muss weg

46 Min.Folge vom 19.06.2021Ab 12

Sascha wurde von seinem Schwiegervater nie akzeptiert, außerdem hetzte dieser ständig gegen ihn. Deswegen soll der Angeklagte einem ebenfalls angeklagten Kroaten 10.000 Euro gegeben haben, damit er Jochen tötet. Der hinterlistige Plan wurde jedoch nicht ausgeführt, und nun muss das Gericht die entscheidende Frage klären: Wollte Sascha seinen Schwiegervater tatsächlich umbringen lassen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen