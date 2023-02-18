Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Ausflug ins Bordell

SAT.1Staffel 10Folge 1717vom 18.02.2023
Ausflug ins Bordell

Richter Alexander Hold

Folge 1717: Ausflug ins Bordell

46 Min.Folge vom 18.02.2023Ab 12

Eigentlich wollte Lando mit seinen zwei Kumpels eine nette Nacht im tschechischen All-Inclusive-Bordell verbringen. Doch der Ausflug endete für ihn mit einer schmerzhaften Hodenprellung. Lando hatte seiner misstrauischen Frau den Trip ins Bordell als harmlosen Wanderausflug verkauft. Diese soll ihm aber nicht geglaubt haben und den Männern heimlich gefolgt sein. Jedoch ist die betrogene Ehefrau nicht die Einzige mit einem Tatmotiv ...

