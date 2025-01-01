Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Opa darf nicht sterben

SAT.1Staffel 10Folge 1718
Opa darf nicht sterben

Opa darf nicht sterbenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1718: Opa darf nicht sterben

45 Min.Ab 12

Die rüstige Rentnerin Theresa wird immer wieder von ihrem Schwiegersohn Jens um Geld angebettelt, weil dieser sich selbstständig machen will. Aber Theresa hält den Mann ihrer Tochter für einen Nichtsnutz und will ihn nicht finanziell unterstützen. Theresas Mann würde dem Schwiegersohn vielleicht helfen, doch der Rentner ist seit Längerem wie vom Erdboden verschluckt. Als Jens mit seiner Schwiegermutter sprechen will und in deren Haus geht, wird er brutal niedergeschlagen.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen