SAT.1Staffel 10Folge 1721vom 27.06.2021
Folge 1721: Büro, Büro

46 Min.Folge vom 27.06.2021Ab 12

Im Büro herrscht Zickenkrieg - vor allem die Angeklagte Marina Heintze wird wegen ihres höheren Bildungsniveaus von ihren Kolleginnen ausgegrenzt. Ihre Chefin Edith Vogl ist nicht nur an den Mobbing-Attacken beteiligt, sie will Marina auch noch den Freund ausspannen. Hat die Angeklagte sie deshalb wiederholt mit einem Abführmittel außer Gefecht gesetzt?

SAT.1
