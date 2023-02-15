Mörderische BetriebsfeierJetzt ohne Werbung streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1723: Mörderische Betriebsfeier
46 Min.Folge vom 15.02.2023Ab 12
Jürgen Steidl hat seiner Angestellten Brigitte Fink gekündigt, weil sie schwer alkoholkrank ist. Als der Chef der Wäscherei nach einer Betriebsfeier tot aufgefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf Brigittes Sohn Marlon. Der 17-Jährige steht uneingeschränkt hinter seiner kranken Mutter und hält die Kündigung für eine bodenlose Frechheit. Wurde er deshalb zum Mörder?
