Folge 1729: Rückkehr des verstoßenen Sohnes
45 Min.Ab 12
Erleichterung und Freude bei Kai Schuster! Nach 21 Jahren weiß er endlich, wer sein Vater ist - und der wohnt auch noch ganz in seiner Nähe. Kai bewirbt sich bei seinem Vater Wolfgang um einen Job und erzählt ihm erst nach einigen Wochen, dass er sein Sohn ist. Doch diese Nachricht kommt gar nicht gut an, und Kai wird mit einem Bündel Geld abgewiesen. Am selben Abend wird Wolfgang angefahren und sitzt fortan im Rollstuhl. Hat ihn sein eigener Sohn überfahren?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
