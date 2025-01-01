Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1731
Folge 1731: Der Feind in meinem Kopf

45 Min.Ab 12

Felicitas Kraft ist eine sehr soziale und angenehme Person, die von allen geschätzt wird. Doch plötzlich ändert sich ihr komplettes Verhalten. Sie ist aggressiv und schnell reizbar. Jetzt soll sie auch noch ihren Nachbarn zusammengeschlagen haben, weil er in betrunkenem Zustand in ihren Garten uriniert hat. Während der Verhandlung beleidigt Felicitas sogar den Staatsanwalt ... Was ist bloß mit ihr los?

