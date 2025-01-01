Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 10Folge 1734
46 Min.Ab 12

Mit vergiftetem Müsli wollte Kim Salzmann den angeklagten Firmeninhaber Norbert Menzer um 50.000 Euro erpressen. Doch der Müsli-Unternehmer war nicht imstande, sofort die volle Summe aufzubringen und bat wiederholt um Aufschub. Am Tag der Geldübergabe wurde die Erpresserin angeschossen und schwer verletzt. Hat Norbert Menzer wirklich zur Waffe gegriffen, um seine Firma zu retten?

