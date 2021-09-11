Richter Alexander Hold
Folge 1735: Tarkan der Starke
45 Min.Folge vom 11.09.2021Ab 12
Elias Schmidt wird in seiner Schule brutal zusammengeschlagen und kopfüber in die Toilette getaucht. Der arme Junge ist total verstört und behauptet, sich nicht mehr an den Tathergang erinnern zu können. Elias ist der einzige Deutsche in seiner Klasse und hat damit sehr zu kämpfen. Seine Mitschüler grenzen ihn kategorisch aus. Doch ist Elias wirklich so unschuldig, wie alle annehmen, oder trägt er eine Mitschuld an dem, was ihm zugestoßen ist?
