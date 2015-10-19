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Richter Alexander Hold

Glück im Spiel

SAT.1Staffel 10Folge 1737vom 19.10.2015
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Folge 1737: Glück im Spiel

46 Min.Folge vom 19.10.2015Ab 12

Der Angeklagte Peter Ahorn und sein Freund Sebastian Burger spielen seit Jahren zusammen Lotto in einer Tippgemeinschaft. Nun haben sie endlich gewonnen: Sechs Richtige. 1,8 Millionen Euro! Doch dann behauptet Sebastian, den Lotterieschein gar nicht abgegeben zu haben, um das Geld allein zu kassieren. Hat Peter ihn deshalb vor Wut aus dem Fenster gestoßen?

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