Richter Alexander Hold
Folge 1737: Glück im Spiel
46 Min.Folge vom 19.10.2015Ab 12
Der Angeklagte Peter Ahorn und sein Freund Sebastian Burger spielen seit Jahren zusammen Lotto in einer Tippgemeinschaft. Nun haben sie endlich gewonnen: Sechs Richtige. 1,8 Millionen Euro! Doch dann behauptet Sebastian, den Lotterieschein gar nicht abgegeben zu haben, um das Geld allein zu kassieren. Hat Peter ihn deshalb vor Wut aus dem Fenster gestoßen?
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9, Season 9-12: SAT.1 & © Season 8-11: Sat.1 & © Season 7: Sat.1 Gold