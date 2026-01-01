Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Staffel 10Folge 1739
Richter Alexander Hold

Folge 1739: Die Mathehexe

45 Min.Ab 12

Der achtjährige Alexis fühlt sich von seiner Mathelehrerin Frau Mahlmann derart schikaniert, dass er sich nicht mehr in die Schule traut. Seine Mutter Imke versuchte alles, um ihrem Sohn zu helfen und engagierte sich deshalb für die Suspendierung der Lehrerin. Als dies auf legalem Wege nicht funktionierte, soll die Mutter zu anderen Methoden gegriffen haben: Am 14. März hingen in der gesamten Ortschaft Plakate, auf denen die Pädagogin als Kinderschlägerin denunziert wurde ...

