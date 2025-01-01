Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1741
45 Min.Ab 12

Susanne Erl hatte ihre zwei kleinen Kinder bei ihrem damaligen Lebensgefährten zurückgelassen, um mit ihrem Geliebten ins Ausland zu verschwinden und ein neues Leben ohne Verantwortung zu beginnen. 22 Jahre später taucht sie völlig abgebrannt wieder auf - und fordert von ihrer inzwischen verheirateten Tochter Unterhalt. Hat ihr Schwiegersohn deshalb versucht, sie umzubringen?

