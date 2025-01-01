Richter Alexander Hold
Folge 1741: Verhasste Schwiegermutter
45 Min.Ab 12
Susanne Erl hatte ihre zwei kleinen Kinder bei ihrem damaligen Lebensgefährten zurückgelassen, um mit ihrem Geliebten ins Ausland zu verschwinden und ein neues Leben ohne Verantwortung zu beginnen. 22 Jahre später taucht sie völlig abgebrannt wieder auf - und fordert von ihrer inzwischen verheirateten Tochter Unterhalt. Hat ihr Schwiegersohn deshalb versucht, sie umzubringen?
